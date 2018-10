Nel giorno che precede l'atteso esordio stagionale, previsto per sul parquet di San Giovanni in Marignano (fischio d'inizio alle ore 17), la Delta Informatica Trentino si è ufficialmente tolta il velo, svelandosi a stampa, tifosi, simpatizzanti e autorità nella splendida cornice della Sala Falconetto di Palazzo Geremia, sede del Comune di Trento. Numerosi gli ospiti che hanno seguito con interesse il vernissage, comprese diverse ragazzine che formano le squadre del Progetto Paideia, l'iniziativa di Trentino Rosa dedicata al settore giovanile.

«Innanzitutto ci tengo a ringrazio il presidente Postal per la passione, l'impegno e il cuore che mette ormai da molti anni in questa avventura – ha spiegato l'assessore comunale allo sport Tiziano Uez - La Trentino Rosa è la società di riferimento del movimento pallavolistico femminile della nostra provincia, che avrà l'onere e l'onore di portare il nome e l'immagine del Trentino in tutti i palazzetti della Penisola».



«In questi anni Trentino Rosa ha saputo ritagliarsi spazi e ruoli importanti, nonostante la forte concorrenza di altre prestigiose realtà sportive – ha spiegato Massimo Dalfovo, presidente del comitato trentino della Fipav – L'augurio è che la squadra possa nuovamente confermarsi in alto e raggiungere gli obiettivi che si è prefissata».

«Ringrazio i presenti per le parole di stima che mi hanno riservato, frasi che mi regalano ulteriori stimoli ed entusiasmo per proseguire questa avventura – ha aggiunto il presidente Roberto Postal – Trentino Rosa si è costruita una fama importante in tutta Italia per la sua serietà ed organizzazione e questo è motivo di grande orgoglio per tutti noi. In vista della nuova stagione ho sensazioni molto positive, in questi 50 giorni di pre-campionato si è creato un gruppo affiatato e i passi avanti sono stati evidenti e costanti».

Al termine della presentazione le giocatrici sono state presentate una ad una, seguite dallo staff tecnico guidato da Nicola Negro.