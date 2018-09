In attesa di poter avere, nella seconda metà della prossima settimana, tutto l’organico per la prima volta a disposizione, da questa oggi l’Itas Trentino può quantomeno contare su due elementi in più della propria nuova rosa. Nel primo pomeriggio odierno a Trento sono infatti arrivati i primi giocatori reduci dal Mondiale 2018: il libero francese Jenia Grebennikov e lo schiacciatore olandese Maarten Van Garderen.

A partire da sabato pomeriggio, in occasione dell’allenamento con palla alla BLM Group Arena di Trento che chiuderà la sesta settimana di preparazione, saranno agli ordini di Angelo Lorenzetti e del suo staff ed inizieranno così la loro seconda stagione in carriera assieme. La precedente in Germania, nel campionato 2014/15, quando vestirono la maglia del Vfb Friedrichshafen.

La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato oggi il calendario televisivo delle prime due giornate di regular season di SuperLega 2018/19. L’Itas Trentino sarà subito protagonista sulle frequenze di RAI Sport + HD: il match del primo turno, da giocare domenica 14 ottobre alla BLM Group Arena contro la neopromossa Emma Villas Siena, verrà infatti trasmesso a partire dalle ore 17.45 dal canale sportivo della tv di stato – visibile in chiaro sia sulla piattaforma digitale terrestre (numero 57 in HD, 58 in SD) sia su quella satellitare di Sky (227).