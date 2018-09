La Russia, che ha iniziato la rassegna iridata come grande favorita per la vittoria finale, è ora fuori dal Mondiale. Ad eliminarla sono stati gli Stati Uniti di John Speraw, che raccolgono il testimone di principali candidati alla medaglia d’oro ed alla conquista del titolo. Con Russell e Sander in giornata di grazia i nordamericani si sono imposti 3-0, al termine di una gara altamente combattuta e spettacolare. Gli Usa continuano con il loro percorso netto e domani affrontano il Brasile che grazie alla vittoria di Sander e compagni ha acquisito il diritto a giocare le semifinali per l’ennesima volta.