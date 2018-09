Nella seconda giornata delle Final Six dei Mondiali di volley a Torino la Polonia batte la Serbia 3-0 (28-26, 28-26, 25-22) e ipoteca il passaggio in semifinale proprio assieme alla squadra di Nikola Grbic, che è già qualificata assieme a Russia e Brasile.

La Serbia è parsa la controfigura della squadra che ieri sera ha asfaltato l'Italia e nella prima frazione ha sprecato dei set point per conquistare un set che avrebbe fatto tanto bene all'Italia. Domani sera (ore 21.15, diretta Rai2) agli azzurri non basterà battere 3-0 la Polonia, perché per superarla in classifica per differenza punti dovrà conquistarne 16 in più degli avversari. Impresa al limite dell'impossibile contro una squadra tosta, campione mondiale uscente, che stasera ha avuto in Kurek il suo trascinatore.