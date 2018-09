Il Brasile compie la grande impresa di rimontare due set alla Russia e di vincere la prima gara della Final Six. Se il buongiorno si vede dal mattino, queste giornate di Torino ci faranno divertire davvero Per due set, anche non giocando ad altissimo livello la Russia ha guidato la danza, poi il match è cambiato. Mai dare il Brasile per morto e rassegnato. Renan Dal Zotto ha inserito in cabina di regia William e al centro Isac, al posto di Bruno e Mauricio Souza apparsi abbastanza spenti. Il gioco e il match sono cambiati. Così come è cambiato il rendimento dei verdeoro in ricezione ed in attacco. Nel frattempo anche il PalaAlpitour ha carburato ed ha seguito la gara con maggiore partecipazione. La gara è tornata in equilibrio nel punteggio e il tie-break è stata la logica conseguenza. Un quinto set in cui non sono mancati i capovolgimenti di punteggio, ma in cui il Brasile è sempre apparso deciso a completare l’opera ed alla fine con merito ha chiuso 15-12. Ancora una volta, come spesso è accaduto negli ultimi venti anni ha colpito lo spirito del sestetto sudamericano che nel momento di difficoltà ha saputo compattarsi e trovare i mezzi tecnici per risorgere. La Russia molto fallosa nel primo e nel terzo set, ha espresso una certa supremazia a muro nella prima parte della gara, il servizio non ha mai funzionato tradizione e la sconfitta è tutto sommato giusta. La vittoria è andata alla squadra che l’ha più cercata: il Brasile ora ha un piccolo vantaggio nella corsa alle semifinali, che però potrebbe rivelarsi determinante.





BRASILE-RUSSIA 3-2 (20-25 21-25 25-22 25-23 15-12)

BRASILE: Douglas 13, Lucas 12, Wallace 22, Lipe 15, Mauricio Souza 1, Bruno 1. Thales (L). Evandro 3, William 2, Isac , Eder, Lucas Loh, Kadu, Maique (L). All. Dal Zotto.

RUSSIA: Kliuka 11, Kurkaev 8, Mikhaylov 19, Volkov 23, Muserskiy 17, Butko 1, Verbov (L), Sokolov (L), Vlasov ne, Volvich ne, Grankin, Rodichev ne, Berezhko, Poletaev 1. All. Shliapnikov.

Arbitri: Wojcech (Pol) e Simonovic (Srb)

Spettatori: 8950

Durata set: 28, 29, 30, 31, 19.