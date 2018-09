Settimana particolarmente intensa in casa Delta Informatica Trentino. Rientrata a Trento dopo il quadrangolare in Slovenia, le formazione di Nicola Negro è immediatamente tornata al lavoro in palestra in vista dei prossimi impegni che caratterizzeranno il pre-campionato delle gialloblù, in attesa dell'esordio nel campionato di serie A2 fissato per 7 a San Giovanni in Marignano (il primo impegno interno andrà in scena, invece, 13 contro Marsala).

Il primo di questi appuntamenti giungerà già nel tardo pomeriggio di mercoledì, alle ore 18, quando a Storo Fondriest e compagne sfideranno in un interessante allenamento congiunto la Banca Valsabbina Millenium Brescia, formazione fresca di promozione nella massima serie. La sfida si giocherà a Storo e rientra nel lotto degli eventi organizzati per i festeggiamenti del cinquantesimo anniversario di fondazione della formazione storese, il Team Volley C8.

Il menù proseguirà con uno dei momenti più significativi ed attesi della preparazione pre-campionato delle gialloblù, ovvero il Trofeo Città di Trento, manifestazione organizzata da Promovolley che quest'anno celebrerà la sua 33ª edizione. Le protagoniste saranno la Delta Informatica Trentino e una compagine della massima serie, la Pomì Casalmaggiore, in campo alle ore 17 al Sanbàpolis. Tra le fila di Casalmaggiore mancheranno due straniere, la schiacciatrice canadese Alexa Gray e l'opposta azera Polina Rahimova, ma l'allenatore Marco Gaspari potrà comunque contare sulla regista Radenkovic, sulle schiacciatrici Carcacé, Marcon e Bosetti, sull'opposta Cuttino, sulle centrali Kakolewska e Arrighetti, sul libero Spirito. La partita sarà arbitrata da Sandro La Micela.

L'ingresso sarà gratuito, ma saranno come sempre raccolte donazioni da devolvere alla Lilt trentina. Prima del via, alle 16.30, verranno come di consueto premiate le scuole vincitrici dei Campionati Studenteschi e saranno presentate le squadre giovanili di Promovolley. In seguito saranno consegnati i premi “Lorenzi” e “Lady Volley” ai migliori giocatori regionali delle ultime due stagioni agonistiche, i cui nomi saranno svelati nelle prossimi ore.