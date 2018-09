Juantorena è di nuovo papà

Quasi neanche in tempo di farsi la doccia dopo il match perso sabato sera contro la Russia, e finito quasi a mezzanotte, e poi via in macchina di corsa a Civitanova Marche accompagnato dal team manager della nazionale Stefano Sciascia. Notte di emozioni per Osmany Juantorena, diventato per la seconda volta papà. La moglie Glenda (nella foto) ha infatti dato alla luce Angelica e l'«hombre» italocubano, come aveva annunciato, è scappato dal ritiro per vivere una delle giornate più belle della sua vita. Glenda è molto conosciuta anche a Trento perché, con la prima bambina nata dall'unione con Osmany, ha vissuto a lungo nella nostra città. Alla coppia le felicitazioni della redazione sportiva del nostro giornale.