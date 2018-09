La Russia ha battuto l'Italia 3-2 (19-25 25-18, 25-21, 19-25, 15-11) ad Assago nel secondo match della seconda fase dei Mondiali di pallavolo maschile. E' la prima sconfitta nel torneo per gli azzurri.

La combattuta sconfitta al tie-break subìta ieri sera ai Mondiali contro la Russia non ha comunque impedito alla Nazionale di volley di qualificarsi alla Fase Finale di Torino come prima del suo raggruppamento. Un risultato che rende meno amara una qualificazione ottenuta meritatamente sul campo e già prima di scendere in campo. L'interesse mediatico attorno alla squadra di Gianlorenzo Blengini nel frattempo è in continuo aumento. Gli ascolti televisivi fatti registrare ieri sera sono davvero notevoli: è stato, infatti, sfondato il muro dei 3 milioni di spettatori. Per la precisione sono stati 3milioni 15mila con il 16% di share.