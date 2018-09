Sesto sigillo nel Campionato del Mondo di volley maschile 2018 per gli azzurri di Gianlorenzo Blengini, usciti vittoriosi dalla sfida contro la Finlandia 3-0 (25-20, 25-18, 25-16). Come a Firenze e Roma, Milano ha accolto alla grande la nazionale tricolore: tutto esaurito il Forum di Assago che ha registrato 12610 spettatori, per un incasso di 234.000 euro. Da parte propria Giannelli e compagni hanno risposto sul campo, convincente la prova degli azzurri sempre in controllo del gioco per tutta la durata della partita. La sesta vittoria consecutiva (18 punti) avvicina ulteriormente i ragazzi di Blengini alla fase finale di Torino, per avere l’aritmetica certezza servirà conquistare un punto nelle prossime due gare.

Stasera gli azzurri torneranno in campo per affrontare i campioni d’Europa della Russia (ore 21.15 diretta su RaiDue), vittoriosa ieri 3-0 sull’Olanda (25-17, 25-16, 25-21).

Nella partita di ieri sera i migliori marcatori sono stati Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, entrambi autori di 14 punti. Netto il predominio degli azzurri a muro (11 a 3) e a livello di errori generali: 9 quelli della nazionale tricolore, rispetto ai 15 degli avversari.



ITALIA - FINLANDIA 3-0 (25-20, 25-18, 25-16)

ITALIA: Giannelli 5, Mazzone 10, Maruotti 8, Zaytsev 14, Anzani 9, Juantorena 14. Libero: Colaci. Rossini, Nelli. N.e: Cester, Candellaro, Lanza (L), Randazzo, Baranowicz. All. Blengini

FINLANDIA: Suihkonen 5, Sivula 12, Sinkkonen 8, Tervaportti 1, Siirilä 2, Krastins 1. Libero: Kerminen. Ronkainen 6, Kaurto 3, Esko 1, Breilin, Kaislasalo 6. N.e: Porkka (L), Makinen. All. Sammelvuo

Arbitri: Macias (Mes) e Jiang (Cin).

Note: spettatori: 12610. Durata Set: 29', 26’, 28’ . Italia: 3 a, 7 bs, 11 m, 9 et. Finlandia: 3 a, 9 bs, 3 m, 15 et.