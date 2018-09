Pool H – Varna: Serbia-Argentina 3-0

Con Luburic al posto di Atanasijevic tenuto in panchina dopo la grande, ma faticosa prova di contro la Francia, ai Mondiali di volley maschile la Serbia ha superato 3-0 (25-18 25-22 25-22) l’Argentina, che oltre all’assenza di Julio Velasco (squalificato) in panchina ha dovuto fare a meno di Gonzalez e Lopez. Il successo permette ai serbi di Nikola Grbic di passare temporaneamente al vertice della classifica della pool H, raggiungendo quota sei vittorie e facendo un ulteriore passo verso la Final Six di Torino.

Otto punti a testa sono stati messi a segno dai due giocatori dell'Itas Trentino, Uros Kovacevic e Srecko Lisinac.