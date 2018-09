Pool E – Milano: Russia– Olanda 3-0

Prova di forza della Russia contro l’Olanda nella prima giornata della seconda fase dei Mondiali di volley maschile, in corso di svolgimento in Italia e Bulgaria. Oggi a Milano la squadra di Shliapnikov ha rifilato un netto 3-0 (25-17 25-16 25-21) all’Olanda raggiungendola come numero di vittorie e scavalcandolo nel computo dei punti, rilanciandosi nella corsa alla Final Six. ci sarà un attesissimo big-match con gli azzurri. Davvero una dimostrazione di potenza del sestetto che era arrivato in Italia con tutti i favori del pronostico e poi durante la prima fase aveva perduto due gare con Usa e Serbia ed ora è costretta a rincorrere. L’Olanda grande sorpresa della prima parte del Mondiale non è riuscita ad esprimersi annichilita da Volkov (15 punti) e compagni. I russi hanno fermato spesso l’attaccante principe degli Orange Abdel-Aziz e il suo sostituito nel secondo Ter Maat non ha saputo fare meglio. Solo 2 punti per il nuovo schiacciatore dell'Itas Trentino Van Garderen, partito titolare nel primo e nel secondo set.