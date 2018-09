Pool F – Bologna: Brasile – Australia 3-0

Il Brasile inizia con il piede giusto la seconda fase dei Mondiali di volley maschile. A Bologna la squadra di Dal Zotto batte 3-0 l'Australia, trascinata da Douglas (13 punti), Wallace (12) e Felipe (11) e si tiene stretto il primato del girone F che assicura il passaggio alle Final Six di Torino. Quella verdeoro è una vittoria che ha un duplice significato: l'Australia è infatti tagliata fuori dalla corsa per il primo posto, nonostante Williams (16 punti) sia l'ultimo ad arrendersi, nonché il top scorer dell'incontro. Bruno e compagni ottengono così il quinto successo in sei gare in questo mondiale e a Bologna danno una dimostrazione di cinismo e freddezza, alzando i giri del motore nei finali. L'Australia si conferma un osso duro, ma ancora a caccia del definitivo salto di qualità, come confermano i tot errori punto commessi nel corso dei tre set.