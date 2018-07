Alcune note statistiche e curiosità emerse dopo l’ufficializzazione del calendario di regular season di SuperLega Credem Banca 2018/19.

ESORDIO CASALINGO CONTRO UNA NEOPROMOSSA COME IN ALTRE CINQUE OCCASIONI

L’esordio in campionato fra le mura amiche proprio contro una squadra neopromossa (in questo caso Siena) rappresenta una abitudine per Trentino Volley: in passato, già in ben cinque circostanze era accaduto che nella prima giornata si verificasse l’abbinamento casalingo contro una compagine proveniente dalla Serie A2: stagione 2006/07 con Taranto (sconfitta al tie break), 2008/09 con Forlì (successo per 3-0), 2009/10 contro Latina (3-1), 2010/11 con Castellana Grotte (vittoria per 3-0) e 2014/15 contro Padova (3-0).



SI COMINCIA ALLA BLM GROUP ARENA PER LA QUATTORDICESIMA VOLTA

Giocare di fronte al proprio pubblico la gara valevole per la prima giornata di regular season è diventata una piacevole costante per Trentino Volley. In passato era già accaduto di iniziare il cammino alla BLM Group Arena di Trento in tredici occasioni su diciotto precedenti partecipazioni: oltre alle già citate cinque stagioni contro una neopromossa, è accaduto anche in quella 2002/03 (3-1 con Milano), 2004/05 (sconfitta per 1-3 con Perugia), 2005/06 (successo per 3-0 su Padova), 2011/12 (vittoria per 3-0 su Monza), 2012/13 (sconfitta per 1-3 con Vibo), 2013/14 (successo al quinto con Latina), 2016/17 (3-0 su Vibo) e 2017/18 (2-3 con Milano).



BUONA LA PRIMA IN DIECI OCCASIONI

Il debutto in campionato ha regalato un sorriso a Trentino Volley in dieci occasioni su diciotto: oltre alle nove vittorie casalinghe già menzionate, va infatti aggiunto anche il successo ottenuto il a Monza nella prima giornata del campionato 2015/16. Quella conquistata in Brianza è stata fra l’altro l’unica affermazione fatta registrare in trasferta da Trento in un match d’esordio; negli altri quattro casi era sempre arrivata la sconfitta.



PRIMA TRASFERTA NEL LAZIO COME NEL 2003/04 e 2016/17

Il la Diatec Trentino sosterrà la prima trasferta di SuperLega Credem Banca sul campo della Globo Banca Popolare Frusinate Sora, che giocherà le proprie partite casalinghe al PalaCoccia di Veroli (Frosinone). Era accaduto già nella stagione 2003/04 ed in quella 2016/17 che il primo viaggio della regular season gialloblù fosse in direzione del Lazio. La circostanza è stata però favorevole solo in un’occasione: il i gialloblù vinsero 3-0 proprio al PalaPolsinelli di Sora, mentre in precedenza ( ) arrivò una sconfitta per 1-3 al PalaBianchini di Latina.



CALDO: OTTO POTENZIALI PARTITE DA GIOCARE

Il dodicesimo mese del 2018 sarà un periodo particolarmente impegnativo per Trentino Volley e tutti i suoi tifosi. A la squadra gialloblù scenderà infatti in campo ben sette volte fra impegni di SuperLega (sei turni di regular season fra cui il big match casalingo con Modena, 16) e di 2019 CEV Cup (ritorno dei sedicesimi di finale), con la possibilità di disputare un’ulteriore gara (l’andata degli ottavi di CEV Cup) qualora la squadra di Lorenzetti superasse il turno precedente. Calendario alla mano, nessun altro mese sarà così ricco di appuntamenti sino ai playoff scudetto.



SANTO STEFANO IN TRASFERTA PER LA QUINTA VOLTA

Come già accaduto nelle ultime stagioni, il grande volley scen

derà anche nel giorno di Santo Stefano. Il è infatti programmato il match valido per la prima giornata del girone di ritorno, che vedrà la Diatec Trentino fare visita alla neopromossa Siena. In passato il Club di via Trener aveva giocato in trasferta nella giornata dopo anche nell’anno solare 2006 (sconfitta per 1-3 a Modena), 2007 (ko n quattro a Treviso), 2011 (vittoria per 3-1 a Belluno) e 2014 (successo a Monza senza lasciare agli avversari).



QUINTA GIORNATA ALL’EUROSUOLE FORUM COME NEL PRECEDENTE CAMPIONATO

Il confronto con il calendario di regular season della scorsa stagione propone una sola perfetta coincidenza: il quinto turno da giocare all’Eurosuole Forum di Civitanova, (nel 2017 il primo novembre, in questo caso il 4 novembre).



ULTIMA DI REGULAR SEASON CONTRO MONZA: UNA COSTANTE DA TRE STAGIONI

Il cammino in regular season della Diatec Trentino si concluderà nuovamente contro il Vero Volley Monza, come già capitato nelle ultime due stagioni. A differenza del recente passato, stavolta sarà la Diatec Trentino a chiudere di fronte al proprio pubblico; nei campionati 2016/17 e 2017/18 si era invece giocato alla Candy Arena.



TRASFERTE VICINE E LONTANE

La trasferta più comoda per la Diatec Trentino rimane quella di Verona: 90 chilometri che i gialloblù e i suoi tifosi affronteranno il 17 febbraio, in occasione della ventunesima giornata di regular season. La più lunga sarà invece quella Vibo Valentia: oltre 900 km che verranno coperti fra pullman, aereo e pullman il .