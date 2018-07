Presente, un po’ a sorpresa, alla conferenza stampa che martedì pomeriggio ha inaugurato la Campagna Abbonamenti, Simone Giannelli ha raccontato a Trentino Volley Tv le personali impressioni sul suo stato di forma e sulla Diatec Trentino che sta nascendo dal mercato estivo 2018.



«La Volleyball Nations League 2018 dell’Italia è finita prima della Final Six, ma per me era comunque importante tornare a giocare già nell’ultima tappa di Modena – ha spiegato il palleggiatore gialloblù - . Durante la trasferta in Giappone mi ero infatti dovuto fermare per un problema fisico che inizialmente poteva sembrare grave, ma che invece alla fine si è rivelato solo di natura muscolare e che quindi nel giro di pochi giorni si è risolto. Per me era comunque importante tornare in campo e giocare due partite proprio per testare nuovamente la mia condizione e capire che quell’infortunio si è ormai riassorbito. Approfitterò ora di questo periodo prima di iniziare di nuovo gli allenamenti con la Nazionale a Cavalese per riposare e ricaricare le batterie in vista del Mondiale».

Giannelli: "Sarà ancora una bella Diatec Trentino, divertente e competitiva" Video of Giannelli: "Sarà ancora una bella Diatec Trentino, divertente e competitiva"





«La nuova Diatec Trentino che il mercato ha quasi completamente definito è una bellissima squadra, come sovente è accaduto in passato – ha continuato Giannelli - . Sono convinto che potremo competere ad alti livelli contro qualsiasi avversario; gli innesti che arrivano a rinforzare la rosa ci permetteranno di restare al passo con le migliori e di accorciare le differenze con Civitanova e Perugia, team che inevitabilmente caratterizzeranno la stagione 2018/19. Questa Trentino Volley però potrà puntare a qualcosa di bello ed importante. Nel weekend di Modena ho potuto conoscere meglio alcuni nuovi compagni, come Russell e Grebennikov. Jenia è stato quello con cui ho parlato di più e la prima impressione è decisamente positiva: è un ragazzo che trasmette molta simpatia, allegria e positività. Ci darà un grosso contributo non solo in campo, visto che stiamo parlando di uno dei migliori liberi al mondo, ma anche nello spogliatoio. Lisinac lo avevo incontrato invece qualche settimana prima a Kraljevo; è un giocatore fisicamente e tecnicamente impressionante, ci darà una grande mano. Dovremo lavorare sodo fin dall’inizio per trovare le intese con tutti i nuovi compagni ma è un percorso che non ci spaventa, disputeremo un grande campionato».



«La Campagna Abbonamenti appena iniziata dimostrerà come sempre quanto il pubblico sia legato a questa realtà – ha aggiunto Simone - . Dopo l’ultima stagione vissuta in costante ripresa, i tifosi si sono appassionati ancora di più e sono convinto che la squadra, con i tanti nuovi acquisti, saprà farli divertire. Aspetto tutti alla BLM Group Arena».