La quarta giornata delle Finali nazionali Under 14 di volley maschile, in corso di svolgimento a Catania, ha consentito alla Diatecx Trentino di mantenere intatte le proprie speranze di raggiungere le partite che assegneranno lo scudetto di categoria e di dimostrare ulteriormente tutto il proprio potenziale.

Grazie alle due vittorie ottenute oggi con Arezzo e Catania, che hanno fatto seguito a quella di ieri conquistata con Cuneo, la squadra allenata da Matteo Zingaro ha infatti vinto il girone F, staccando il pass per i quarti di finale della manifestazione. Lo splendido cammino messo sin qui in atto (sei vittorie in quattro giorni) ha quindi consentito ai gialloblù di entrare nel tabellone principale e di essere, già stasera, fra le prime otto d’Italia nella sua categoria.

Sabato mattina alle ore 10.30 la sfida ad eliminazione diretta contro Castellana Grotte (seconda classificata del girone E) che assegna un posto in semifinale (da giocare, eventualmente, già nel pomeriggio di sabato).