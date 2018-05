Si riparte da Nicola Negro. La Delta Informatica Trentino sistema il primo «mattoncino», quello più importante, in vista della quinta partecipazione consecutiva delle gialloblù al campionato di serie A2 femminile, confermando l’allenatore trevigiano e l’intero staff tecnico e medico che ha lavorato al suo fianco nella stagione da poco conclusa.

«Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto da Nicola nella scorsa stagione – conferma il direttore sportivo gialloblù Franco Tonetti – e senza esitazioni abbiamo deciso di proseguire il nostro matrimonio. Aver raggiunto per il quarto anno consecutivo i playoff promozione è motivo di orgoglio per la nostra società, che è oramai diventata una realtà sempre più stabile e consolidata del panorama pallavolistico nazionale. Al tempo stesso sono convinto che la squadra allestita lo scorso anno avrebbe potuto fare ancora meglio in termini di risultati, ma nonostante ciò il bilancio dell’annata da poco terminata è certamente positivo».

Nicola Negro, nato a Treviso trentotto anni fa, guiderà quindi per il secondo anno consecutivo la Delta Informatica Trentino. Assieme a lui lavoreranno in palestra la vice allenatore Serena Avi, l’assistente allenatore Milo Piccinini, il preparatore atletico Paolo Santorum, lo scout-man Ismaele Pertile e la fisioterapista Ilenia Marin, con il supporto del medico Ettore Demattè e del fisioterapista Maciej Palka.

«E’ ancora prematuro parlare di obiettivi in vista della prossima stagione – prosegue Tonetti – Certamente punteremo a confermarci nel lotto di squadre che parteciperanno ai playoff, quando sarà completato l’organico potremo capire con maggior precisione dove potrà arrivare la squadra. Al momento ci stiamo guardando attorno, ovviamente con grande attenzione al rispetto del nostro budget, e a breve saranno già ufficializzate le prime conferme».

La scheda di Nicola Negro

Data di nascita: 10 gennaio 1980

Luogo di nascita: Treviso

Ruolo: allenatore

Carriera

2018/2019 A2 Delta Informatica Trentino

2017/2018 A2 Delta Informatica Trentino

2016/2017 A Calcit Lubiana (SLO) – Dal 28 dicembre 2016

2016/2017 A CSM Bucarest (ROM) – Fino al 19 dicembre 2016

2015/2016 A Inpel Wroclaw (POL)

2014/2015 A1 Imoco Conegliano - Fino al 23 gennaio 2015

2013/2014 A Tauron Dabrowa (POL)

2012/2013 A Azerrail-Azeryol Baku - Vice Allenatore

2010/2012 A Atom Trefl Sopot (POL) - Vice Allenatore

2009/2010 B1 Hold Metal Diani Sambuceto

2008/2009 A1 Unicom Sassuolo - Vice Allenatore

2007/2010 Naz. Vice Allenatore Turchia

2007/2008 A2 Europea 92 Milano - Vice Allenatore

2006/2007 A1 Megius Volley Padova - Vice Allenatore

2005/2006 B1 Omega Veneto San Donà - Vice Allenatore