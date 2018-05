A poco più di due settimane di distanza dalla conclusione della stagione 2017/18, Trentino Volley mette già a segno la prima entusiasmante operazione di mercato in vista della prossima annata sportiva. Al centro della rete arriva infatti Srecko Lisinac, formidabile centrale serbo che ha siglato un contratto su base biennale, fino a giugno 2020.

Si tratta di un colpo di straordinario valore: il ventiseienne originario di Kraljevo, stessa città che ha dato i natali ad Uros Kovacevic, è infatti fra i migliori interpreti mondiali del suo ruolo e a Trento si confronterà per la prima volta con il campionato italiano dopo aver giocato anche in quello tedesco e polacco. Trentino Volley lo ha infatti prelevato dal PGE Skra Belchatow, dove ha appena conquistato la vittoria del campionato con prestazioni sempre più convincenti. Giocatore fisico e potente, possiede una grande completezza tecnica, potendo vantare un battuta in salto molto incisiva, un muro di assoluto livello e qualità in attacco come pochi altri al mondo. Nell’edizione 2018 della CEV Champions League ha fatto registrare statistiche impressionanti, disimpegnandosi bene anche nel ruolo di opposto: 65% in attacco su 114 colpi, 11 ace e 9 muri in otto gare giocate. Sarà il settimo giocatore serbo della storia di Trentino Volley dopo Boskan, Mester, Vusurovic, Vujevic, Grbic e Kovacevic.



“Ho trovato molto stimolante il progetto che vuole sviluppare nell’immediato futuro Trentino Volley ed inoltre conosco bene il valore di questo Club che nel recente passato ha conquistato risultati nazionali ed internazionali di primo livello – sono state le prime parole da giocatore di Trentino Volley per Srecko Lisinac -. Volevo venire a Trento e far parte di questo di questo gruppo perché sono ambizioso tanto quanto questa Società: lavoreremo per conquistare grandi traguardi e per arrivare sempre più in alto. Ci ho messo pochissimo per decidere di firmare il contratto. La SuperLega Italiana è uno fra i campionati più belli e difficili del mondo; giocarla mi farà sicuramente crescere”.

“Iniziamo la nostra campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione con un grande colpo – ha dichiarato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna – . Lisinac è uno dei giocatori più forti dell’intero panorama mondiale nel suo ruolo, sono contento che abbia scelto il nostro progetto e sono convinto che saprà offrirci un grande contributo. E’ completo, motivato, oltre che giovane e ha grande esperienza internazionale: i nostri tifosi ci metteranno pochissimo tempo ad innamorarsi del suo talento e della squadra che stiamo allestendo”.





La scheda

SRECKO LISINAC

nato a Kraljevo (Serbia), il 17 maggio 1992

205 cm, ruolo centrale

2009/10 OK Ribnica Kraljevo - Serbia

2010/11 OK Ribnica Kraljevo - Serbia

2011/12 OK Ribnica Kraljevo - Serbia

2012/13 AZS Czestochowa - Polonia

2013/14 Berlin Recycling Volleys - Germania

2014/15 PGE Skra Belchatow - Polonia

2015/16 PGE Skra Belchatow - Polonia

2016/17 PGE Skra Belchatow – Polonia

2017/18 PGE Skra Belchatow - Polonia

2018/20 Trentino Volley SuperLega



Palmares

1 Campionato Polacco (2018)

1 Campionato Tedesco (2014)

1 Coppa di Polonia (2016)

1 Supercoppa Polacca (2014)



In nazionale

135 presenze con la Nazionale Serba

Medaglia d’Oro World League 2016

Medaglia di Argento World League 2015

Medaglia di Argento Mondiali U23 2013

Medaglia di Bronzo Europei 2013, 2017

Medaglia di Bronzo Mondiali U21 2013

Medaglia di Bronzo Europei U20 2010

Miglior centrale World League 2015

Miglior centrale World League 2016

Miglior centrale Europei 2017

Miglior muratore Europei 2013