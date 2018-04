Dopo sette mesi intensissimi, caratterizzati quasi sempre da tre partite per ogni settimana, è arrivato il momento di rifiatare anche per Uros Kovacevic. Proprio in queste ore lo schiacciatore di Trentino Volley sta tornando nella sua Serbia per un periodo di vacanza, ma prima ha voluto ripercorrere in una interessante intervista a Trentino Volley Tv la sua stagione d’esordio con addosso la maglia gialloblù.

«È stata una annata davvero divertente – ha sorriso il mancino originario di Kraljevo, che il 6 maggio compirà venticinque anni - ; abbiamo iniziato con qualche difficoltà, attraversando un momento difficile nel primo mese di campionato, ma abbiamo saputo subito reagire e con tutta probabilità proprio grazie a questo spirito siamo riusciti a diventare un gruppo molto unito, che ha saputo vivere bene la quotidianità in palestra. È proprio per tale motivo che credo che la squadra abbia fatto qualcosa di straordinario: è riuscita a confermarsi dove la pronosticavano dopo il mercato 2017 nonostante le difficoltà iniziali accusate. Anche la mia stagione è stata simile a quella della Diatec Trentino, perché nella prima parte ho sofferto per problemi fisici, che poi sono riuscito via via a risolvere anche grazie all’interessamento del General Manager Bruno Da Re che mi ha fatto visitare da alcuni medici specialisti. Rimane comunque il dispiacere di esserci fermati in gara 5 di Semifinale Play Off Scudetto, ma abbiamo davvero dato tutto quello che avevamo. Essere riusciti a portare sino allo spareggio una squadra come Perugia, che in precedenza ci aveva sempre battuto nettamente, credo possa essere un motivo di orgoglio e la chiara dimostrazione della nostra crescita. Sono convinto che anche il pubblico trentino si sia divertito, accettando i nostri momenti di discontinuità e godendo a maggior ragione delle ultime importanti vittorie ottenute alla BLM Group Arena».

«Non so ancora effettivamente di quanti giorni di riposo potrò godere – ha concluso Kovacevic - ; devo rapportarmi con lo staff tecnico della mia Nazionale, ma mi auguro di avere un po’ di tempo per rilassarmi e recuperare. È stata una stagione lunga e senza soste; durante questa estate sono in programma appuntamenti importanti come la Volleyball Nations League e i Mondiali. Voglio arrivarci al massimo e a maggior ragione ho bisogno che il mio fisico riposi per qualche settimana».