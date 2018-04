A otto anni di distanza dall’ultima volta, il Settore Giovanile di Trentino Volley ha conquistato nuovamente l’opportunità di giocare la Finale della Del Monte® Boy League, il campionato italiano organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A per la categoria Under 14. La Diatec Trentino allenata da Matteo Zingaro si è conquistata questo traguardo intermedio stamattina, superando per 2-1 a Castelnovo ne’ Monti la Materdominivolley.it Castellana Grotte in semifinale.

Alle 16 di oggi pomeriggio presso il Palazzetto dello Sport Giovannelli di Castelnovo ne’ Monti la Finale contro la Cucine Lube Civitanova (già superata 2-1 nella prima fase della Final Eight) che assegnerà il titolo tricolore, vinto in passato dal Club gialloblù nel 2010 quando a vestire la maglia dell’Under 14 allora c’era un giovanissimo Simone Giannelli.



Di seguito il tabellino semifinale di Del Monte® Boy League 2018, giocata stamattina al Palestra Bonicelli di Castelnovo ne' Monti,.

Materdominivolley.it Castellana Grotte-Diatec Trentino 1-2

(21-25, 25-23, 14-16)

MATERDOMINIVOLLEY.IT: Cosi, Decataldo, Fanizza, Guadagnini F., Guadagnini S., Lorusso, Luzzi, Martina, Nuccio, Deligio, Brunetti. All. Diego Vannicola.

DIATEC TRENTINO: Bernardis 8, Coser 10, Cunial 12, Boninfante 12, Ravanelli 5, Brignach 3, Verones, Gislimberti 1, Sturnega, Fruet, Rossini, Calvetti. All. Matteo Zingaro.

ARBITRI: Avanzolini di Cattolica (Rimini) e Tawfik di Budrio (Bologna)

DURATA SET: 20’, 27’, 17’; tot. 1h e 4’.

NOTE: Diatec Trentino: 9 muri, 11 ace, 8 errori in battuta, 20 errori azione.