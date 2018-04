Diatec Trentino - Sir Safety Conad Perugia: una gara da dentro o fuori per i gialloblù, che mercoledì sono usciti dalla Champions League nello scontro fratricida con Civitanova e ora vogliono portare il collettivo umbro alla “bella” nella Semifinale Play Off Scudetto UnipolSai.

Avanti per 2 set a 1 in gara 3 al PalaEvangelisti di Perugia, la formazione trentina di Angelo Lorenzetti ha solo sfiorato l’impresa subendo una rimonta sul filo di lana al tie break, ma ha la possibilità di rifarsi nel proprio quartier generale per prolungare la serie e tornare nella tana dei Block Devils, che mercoledì in Russia si sono qualificati alla Final Four di Champions.