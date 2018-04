La seconda giornata di gare in Emilia consegna alla Diatec Trentino Under 14 la qualificazione alla Semifinale di Del Monte® Boy League 2018. Dopo la bella affermazione nell’esordio di venerdì contro Civitanova, il sabato a Castelnovo ne’ Monti (dove si sta svolgendo la Final Eight) ha riservato altri due successi per 2-1 (su Genova e Ravenna) alla formazione guidata in panchina da Matteo Zingaro, che così ha potuto chiudere la prima fase imbattuta e come prima classificata della Pool I. La corsa verso il titolo tricolore Under 14, che ogni anno la Lega Pallavolo Serie A mette in palio nel torneo riservato alle sue associate, proseguirà quindi con una partita da dentro o fuori. Domenica mattina, alle ore 9.30, si giocherà la Semifinale con Castellana Grotte (seconda della Pool H), che assegnerà alla vincente la qualificazione per la Finale della 23a edizione della Coppa Enrico Bazan, che Trentino Volley ha vinto già nel 2010. Civitanova-Milano l’altra semifinale.

“Siamo contenti di esserci confermati fra le prime quattro squadre della competizione come era successo nella precedente edizione, ma ovviamente non vogliamo fermarci qui – ha dichiarato l’allenatore Matteo Zingaro - . Castellana Grotte è un avversario che in semifinale può metterci seriamente in difficoltà per le caratteristiche di gioco che sa esprimere, noi però sino ad ora abbiamo fatto vedere cose interessanti, a partire dal ritmo elevato che abbiamo impresso sin qui in buona parte delle tre gare già disputate. Ci crediamo”.



Di seguito i tabellini delle tre gare giocate fra venerdì e sabato dalla Diatec Trentino Under 14 nella prima fase della Pool I della Final Eight di Del Monte® Boy League 2018.

Cucine Lube Civitanova-Diatec Trentino 1-2

(19-25, 23-25, 26-24)

CUCINE LUBE: Bistolfi, Bonanni, Carcagnì, Cavagna, Maccarone, Maggiori, Martusciello, Melonari, Paolucci, Roberti, Tito, Tonti. All. Federico Belardinelli.

DIATEC TRENTINO: Bernardis 7, Coser 9, Cunial 14, Boninfante 6, Ravanelli 4, Brignach 11, Verones 1, Gislimberti, Sturnega, Fruet, Rossini, Calvetti. All. Matteo Zingaro.

ARBITRI: Palmieri e Salvati di Modena.

DURATA SET: 20’, 25’, 30’; tot. 1h e 15’.

NOTE: Diatec Trentino: 9 muri, 10 ace, 12 errori in battuta, 15 errori azione.



Colombo Genova-Diatec Trentino 1-2

(13-25, 19-25, 25-19)

COLOMBO: Lottero, Porro, Copolecchia, Barbieri, Zara, Cafferata, Monsone, Noto, Rainone, Gilardi, Sagona, Bertolino. All. Pietro Merello.

DIATEC TRENTINO: Bernardis 9, Coser 6, Cunial 10, Boninfante 10, Ravanelli 4, Brignach 10, Verones, Gislimberti, Sturnega, Fruet, Rossini, Calvetti. All. Matteo Zingaro.

ARBITRI: Avanzolini di Cattolica (Rn) e Tawfik di Budrio (Bologna).

DURATA SET: 17’, 20’, 26; tot 1h e 6’.

NOTE: Diatec Trentino: 8 muri, 16 ace, 8 errori in battuta, 14 errori azione.



Bunge Ravenna-Diatec Trentino 1-2

(17-25, 19-25, 25-15)

BUNGE: Armellini, Bovolenta, Calisesi, Fabbri, Falzaresi, Mancini, Minniti, Orioli, Pascucci, Tomassini, Truocchio. All. Valerio Minguzzi.

DIATEC TRENTINO: Bernardis 5, Coser 7, Cunial 13, Boninfante 5, Ravanelli 2, Brignach 9, Verones, Gislimberti, Sturnega, Fruet, Rossini, Calvetti. All. Matteo Zingaro.

ARBITRI: Salvati di Modena e Avanzolini di Cattolica (Rn)

DURATA SET: 22’, 22’, 22’; tot 1h e 6’.

NOTE: Diatec Trentino: 9 muri, 8 ace, 9 errori in battuta, 10 errori azione.