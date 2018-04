Seconda partita e seconda vittoria per l’Italia al Campionato Europeo Under 17 di volley femminile in corso in Bulgaria: la Nazionale di Marco Mencarelli travolge in tre l’Olanda e resta a punteggio pieno nella Pool II. Gara quasi perfetta per le azzurre, in totale controllo del match dal primo all’ultimo punto; l’Italia è apparsa in netta crescita rispetto alla partita d’esordio, al netto della prestazione avversaria non certo indimenticabile. Il muro è stato ancora una volta tra le armi vincenti con 11 punti totali, mentre in attacco ha brillato nuovamente Loveth Omoruyi (15 punti); da segnalare l’esordio nella manifestazione di Giorgia Frosini, Emma Graziani e della trentina Katarina Bulovic, quest’ultima protagonista nel terzo con 5 punti totali. , sempre alle 16.30 (ora italiana), l’Italia scenderà in campo per la terza partita della competizione contro la Turchia.

«Rispetto a - ha detto al termine Bulovic - è stata sicuramente una partita più facile, ma noi siamo state brave a entrare in campo con l’atteggiamento giusto e mantenere la concentrazione fino alla fine. Entrare in campo, anche se a partita in corso, è sempre una grande emozione e darò il massimo per aiutare la squadra fino alla fine».