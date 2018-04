La Diatec Trentino ha ripreso nella mattinata odierna gli allenamenti, inaugurando il mini-periodo di preparazione in vista della prossima sfida con una doppia sessione alla BLM Group Arena di Trento: pesi e tecnica individuale al mattino, lavoro di squadra sul campo centrale in serata.

Domenica nell’impianto di via Fersina si giocherà gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto UnipolSai 2018 contro la Sir Safety Conad Perugia, che conduce per 2-1 la serie al meglio delle cinque partite. Per non concludere la propria stagione già in questo weekend, i gialloblù dovranno quindi necessariamente vincere, provando a confermare la tradizione casalinga del confronto nei Play Off. Negli undici precedenti di Semifinale Scudetto già in archivio fra le due Società, il fattore campo è infatti sempre stato rispettato; né Trentino Volley (che fra le serie disputate fra 2015, 2017 e 2018 ha vinto tutti i sei incontri giocati di fronte al proprio pubblico) né Perugia (a segno cinque volte ma sempre e solo in Umbria) hanno mai espugnato il palazzetto avversario.

Per la partita di domenica sono ancora disponibili biglietti di settore “Gradinata”, che vengono venduti attraverso i consueti canali di distribuzione: Trentino Volley Point di via Trener 2 (aperto anche sabato 14 aprile fra le ore 9 e le 12), PromoEvent di via Suffragio 10 a Trento, online in qualsiasi momento al cliccando questo link e presso i rivenditori autorizzati Vivaticketpresenti su tutto il territorio italiano. Il giorno della partita le casse della BLM Group Arena saranno attive a partire dalle ore 17.

Inizia col piede giusto il cammino della Diatec Trentino Under 14 nella Final Eight di Del Monte® Boy League 2018, in programma da oggi a domenica a Castelnovo ne’ Monti. In provincia di Reggio Emilia, la squadra guidata da Matteo Zingaro stasera ha superato per 2-1 la Cucine Lube Civitanova nel match d’esordio dell’importante e prestigiosa fase finale del torneo giovanile di categoria organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A.

I gialloblù sono stati particolarmente bravi a rompere subito il ghiaccio, giocando una partita continua e priva di grosse sbavature in particolar modo nei primi due set (vinti controllando costantemente il punteggio), prima di perdere solo ai vantaggi il terzo parziale. Per conquistare l’accesso alla semifinale sabato servirà almeno un’altra vittoria nelle ultime due partite della prima fase della Pool I, da giocare alle ore 11 contro Genova e alle 17 contro Ravenna (che ha vinto a sua volta per 2-1 la prima sfida sui liguri).

“Sono soddisfatto del buon avvio di manifestazione, anche se ci resta un po’ di rammarico per non aver vinto pure il terzo set – ha spiegato l’allenatore Matteo Zingaro - . Dobbiamo migliorare nella fase di cambiopalla ma continuo a rimanere convinto che la squadra abbia i mezzi per poter andare avanti nel torneo. Sabato incontreremo Genova e Ravenna che sono formazioni molto quotate, ma contro cui possiamo giocarcela a viso aperto sino in fondo”.

Di seguito il tabellino della gara giocata oggi al Palestra Bonicelli di Castelnovo ne' Monti, valida per il primo turno della Pool I (prima fase) della Final Eight di Del Monte® Boy League 2018.

Cucine Lube Civitanova-Diatec Trentino 1-2

(19-25, 23-25, 26-24)

CUCINE LUBE: Bistolfi, Bonanni, Carcagnì, Cavagna, Maccarone, Maggiori, Martusciello, Melonari, Paolucci, Roberti, Tito, Tonti. All. Federico Belardinelli.

DIATEC TRENTINO: Bernardis 7, Coser 9, Cunial 14, Boninfante 6, Ravanelli 4, Brignach 11, Verones 1, Gislimberti, Sturnega, Fruet, Rossini, Calvetti. All. Matteo Zingaro.

ARBITRI: Palmieri e Salvati

DURATA SET: 20’, 25’, 30’,; tot. 1h e 15’.

NOTE: Diatec Trentino: 9 muri, 10 ace, 12 errori in battuta, 15 errori azione.