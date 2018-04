Cresce l'attesa per i playoff promozione di serie A2 femminile, al via pomeriggio. Nei quarti di finale le gialloblù di Nicola Negro, seste in classifica al termine della regular season, affronteranno il Fenera Chieri, formazione piemontese che ha chiuso il campionato al quinto posto con due punti in più rispetto alle trentine.

«Ci attende una serie incerta ed equilibrata – spiega Silvia Fondriest, centrale e capitano della Delta Informatica Trentino – perché andremo ad affrontare una squadra di qualità, il cui valore, a grandi linee, è simile al nostro. Le due gare di regular season sono state molto differenti tra loro: all'andata fu una partita estremamente combattuta che si risolse a loro favore per pochissimi punti, mentre al ritorno partimmo bene ma non riuscimmo mai ad entrare realmente in partita, non approfittando di alcune loro debolezze. Angelina e Manfredini saranno le giocatrici da marcare con maggiore attenzione, in questi giorni stiamo studiando attentamente la nuova centrale Middleborn; credo che a fare la differenza in questa serie saranno soprattutto le motivazioni e la voglia di arrivare fino in fondo. Tatticamente sarà molto importante riuscire a metterle sotto pressione e, soprattutto, sarà fondamentale avere tanta pazienza, difendendo dunque più palloni possibili. Spiace non poter sfruttare il fattore campo nell'eventuale bella ma non credo che questo aspetto possa rivelarsi decisivo nell'economia del passaggio del turno».



Gara-1 si giocherà alle 17 al PalaFenera di Chieri, mentre gara-2 è in programma mercoledì 18 alle 20.30 al Sanbàpolis. L'eventuale bella, necessaria in caso di un successo per parte con qualsiasi punteggio, si giocherà 22 alle 17 a Chieri.