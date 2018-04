A due anni di distanza la Challenge Cup di volley maschile torna in Italia: dopo la vittoria della Calzedonia Verona nel 2016 è la Bunge Ravenna a sollevare al cielo uno storico trofeo. E lo fa in trasferta, ad Atene, città che ha lasciato tre segni indelebili nella storia sportiva della formazione ravennate: oltre alla Challenge Cup conquistata questa sera, infatti, nel 1992 e nel 1993 il Messaggero di Ricci si aggiudicò per due volte di fila la Coppa dei Campioni sul Pireo.

A 21 anni di distanza dall’ultimo oro continentale (nel 1997 il Porto Area di Ricci batté a Ginevra il Netas Istanbul nella finale di Coppa Cev disputata a Ginevra), Ravenna scrive di nuovo il suo nome negli albi d’oro del volley internazionale: solleva così la Challenge Cup superando per due volte i greci dell’Olympiacos, nel doppio confronto tenuto tra Pala De André e Peace and Friendship Stadium. Di fronte a una marea di tifosi biancorossi, che hanno riempito quasi per intero le tribune dell’enorme struttura (ben 12.000 gli spettatori), Ravenna bissa il successo dell’andata con un altro splendido 3-1, frutto di una grandissima prestazione di tutto il gruppo.