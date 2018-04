Non è durato nemmeno un'ora il sogno della Trentino Diatec di conquistare la Final four di Champions League, in programma il 12 e 13 maggio a Kazan, in Russia. Ieri sera nel match di ritorno dei Playoffs6, dopo aver perso 3-1 a Civitanova Marche, è andata subito sotto 2-0 con la Lube, pregiudicando così il passaggio del turno.

Acquisita la qualificazione, il coach marchigiano Medei ha messo in campo tutte le riserve consentendo così alla Diatec di rimontare e portare al quinto set il match, poi vinto dalla Lube per 3-2.

In semifinale la Lube troverà i campioni uscenti dello Zenit Kazan, che giocheranno in casa. Nell'altra semifinale si sfideranno invece i polacchi dello Zaksa, contro cui Trento aveva perso 3-2 per due volte nel girone eliminatorio, e la Sir Safety Perugia che, dopo aver vinto 3-1 in casa, oggi in Russia ha perso 3-2 contro il Lokomotiv Novosibirsk. Anche in questo caso tuttavia, avanti 2-1 e quindi qualificati, in campo negli ultime due set sono scese le seconde linee.

Domenica, sempre alla Blm Group Arena, la Diatec si giocherà tutto in gara 4 di semifinale scudetto contro Perugia: perdendo, avrà già concluso la sua stagione.

Trentino Diatec-Cucine Lube Civitanova 2-3

(19-25, 21-25, 25-20, 27-25, 15-17)

TRENTINO DIATEC: Kozamernik 6, Teppan 4, Lanza 4, Eder 6, Giannelli 3, Kovacevic 11, De Pandis (L); Hoag 20, Vettori 11, Zingel 4, Cavuto 2, Partenio 1, Chiappa (L). All. Angelo Lorenzetti.

CUCINE LUBE: Sander 8, Cester 2, Christenson 1, Juantorena 13, Stankovic 8, Sokolov 6, Grebennikov (L); Zhukouski 6, Kovar 13, Milan 5, Candellaro 5, Marchisio (L), Casadei 7. N.e. Storani. All. Giampaolo Medei.

ARBITRI: Gradinski di Belgrado e Ovuka di Zagabria (Croazia).

DURATA SET: 26’, 32’, 25’, 28’, 19’; tot 2h e 10’.

NOTE: 2.226 spettatori, incasso di 23.718 euro. Trentino Diatec: 7 muri, 7 ace, 20 errori in battuta, 15 errori azione, 51% in attacco, 41% (26%) in ricezione. Cucine Lube: 11 muri, 8 ace, 26 errori in battuta, 8 errori azione, 52% in attacco, 44% (25%) in ricezione.