Da Civitanova a Trento il passo è breve per il return match del derby europeo tra Cucine Lube e Trentino Diatec, in programma domani alle 20.30 in diretta Fox Sports.

Fattore campo rispettato nella sfida di andata all’Eurosuole Forum con i cucinieri che hanno conquistato tutta la posta in palio battendo al quarto parziale una battagliera Trento.

Il ko dell’andata costringe i ragazzi di Lorenzetti ad una vittoria obbligata al massimo in quattro set contro gli ex Juantorena e Sokolov, per conquistare l’occasione di azzerare tutto e decidere la contesa al Golden Set.

I cucinieri, invece, per approdare alla sesta Final Four della propria storia (l’ultima lo scorso anno conclusa con il bronzo europeo dopo la sconfitta in Semifinale contro Perugia), dovranno cercare di conquistare almeno due set.