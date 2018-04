Alla Final Four di volley in programma tra il 12 e il 13 maggio a Kazan (Russia), la vincente tra Trento e Civitanova affronterà in semifinale lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle di Gardini (già nel girone con la Diatec) che stasera ha strapazzato il Vbf Friedrichshafen in trasferta per 3-0 (25-19, 25-18, 25-13) dopo che all’andata aveva avuto la meglio sui tedeschi al tiebreak.