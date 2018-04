Jan Kozamernik sarà domani il protagonista di Trentino Volley in FM – Dj per un giorno, la rubrica settimanale dedicata a Trentino Volley da Radio Dolomiti, da nove anni network partner della Società gialloblù.

Fra le 11.30 e mezzogiorno di martedì 10 aprile, il centrale sloveno indosserà le cuffie negli studi di via Missioni Africane per una piacevole chiacchierata assieme al conduttore Gabriele Biancardi. I tifosi potranno intervenire e proporre domande o considerazioni a Kozamernik attraverso il servizio di sms al numero 348 5140444 e ascoltare in tutto il mondo lo streaming live cliccando www.radiodolomiti.com.