È ripresa nella giornata odierna l’attività in palestra della Diatec Trentino. Dopo una di riposo, i gialloblù sono tornati al lavoro alla BLM Group Arena di Trento per sostenere una doppia sessione di allenamento (pesi al mattino, tecnica sul campo centrale in serata) che ha dato il via al programma settimanale. In calendario due partite fondamentali, entrambe da vincere per fare in modo che la stagione di Trentino Volley non termini già nel prossimo weekend.

L’impegno più vicino è quello di mercoledì 11 alle 20.30, quando nell’impianto di via Fersina arriverà la Cucine Lube Civitanova per il ritorno dei Playoffs 6 di Champions League; in vista di questo appuntamento, in cui per passare il turno e qualificarsi alla Final Four di Kazan (12-13 maggio) servirà vincere la partita regolare al massimo per 3-1 e poi anche il successivo golden a quindici, da segnalare il recupero quasi completato di Luca Vettori. L’opposto emiliano, in campo anche a Perugia per brevi scorci di gara 3, si è allenato regolarmente col gruppo e sarà verosimilmente a disposizione di Angelo Lorenzetti, che deciderà solo all’ultimo se inserirlo nuovamente nello starting six o se confermare invece Renee Teppan.

Prima dell’ultima partita casalinga nelle Coppe Europee della stagione 2017/18, Trentino Volley si allenerà alla BLM Group Arena anche martedì sera fra le 17 e 19 (alle 19.30 toccherà alla Lube) e mercoledì mattina fra le 11 e le 12.