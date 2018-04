Un vero peccato. La Diatec Trentino sfiora l'impresa in gara 3 di semifinale scudetto. Oggi a Perugia la squadra gialloblù è uscita sconfitta soltanto al tiebreak con la Sir Safety Conad che così si porta avanti 2-1 nella serie: 3-2 (25-27, 25-13, 21-25, 25-17, 15-13) il risultato finale del match. La squadra di Lorenzo Bernardi, sotto 1-2, è riuscita a rimontare e ribaltare il risultato, aggiudicandosi di misura il quinto set, nel cui finale è salito in cattedra Ivan Zaytsev.

Trento ha dovuto fare a meno dell'opposto titolare Luca Vettori, infortunatosi alla schiena durante il riscaldamento mercoledì scorso prima della partita di Champions contro la Lube Civitanova, mentre Perugia ha mandato regolarmente in campo il suo palleggiatore Luciano De Cecco, rimasto coinvolto giovedì in un pauroso incidente stradale. Peraltro Renee Teppan ha ben sostituito anche in questa occasione Vettori. A fare la differenza sono stati i dettagli. Ora la Diatec avrà la possibilità di pareggiare la serie domenica 15 aprile in casa, alla Blm Group Arena. Prima però giocherà mercoledì in Champions contro la Lube mentre la Sir dovrà sobbarcarsi una spossante trasferta a Novosibirsk.

Sir Safety Conad Perugia - Diatec Trentino 3-2 (25-27, 25-13, 21-25, 25-17, 15-13)

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 4, Zaytsev 15, Podrascanin 12, Atanasijevic 23, Russell 21, Anzani 4, Cesarini (L), Shaw 0, Colaci (L), Berger 1, Della Lunga 0, Ricci 0. N.E. Andric, Siirila. All. Bernardi. Diatec Trentino: Giannelli 4, Kovacevic 17, Kozamernik 8, Teppan 16, Lanza 19, Carbonera 4, Chiappa (L), Vettori 0, Hoag 1, De Pandis (L), Zingel 0, Partenio 0. N.E. Boninfante, Cavuto. All. Lorenzetti.

Arbitri: Pasquali, Satanassi. Durata', 23', 29', 28', 21'; tot: 134'.