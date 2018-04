Riprendono nel fine settimana i play-off scudetto. Domani, sabato, alle 18.00 (diretta su Raisport +) la semifinale tra Sir Safety Conad Perugia e Diatec Trentino torna al PalaEvangelisti per il terzo round dopo l’1-1 maturato nelle prime due sfide. Dopo la parentesi di mercoledì sera in CEV Champions League, la formazione gialloblù torna a concentrarsi sul confronto con Perugia, portandosi dietro tutto l’entusiasmo generato dal successo in gara 2 nel giorno di Pasqua. La Diatec si prepara a vivere la seconda partita in trasferta, che segnerà uno snodo forse fondamentale all’interno della serie.

«È un appuntamento importante perchè inevitabilmente offrirà a chi vincerà il punto del 2-1 nella serie e di conseguenza due opportunità per accedere alla finale - ha confermato l’allenatore della Diatec, Angelo Lorenzetti - Dobbiamo affrontarlo con la giusta concentrazione, sapendo che per ben figurare anche in questo caso servirà grande spirito di sacrificio. La vittoria ottenuta al tie break in gara 2 non deve illuderci; sappiamo che fra le due squadre c’è ancora distanza e per colmarla dobbiamo applicarci tantissimo». Il tecnico marchigiano verificherà fino all’ultimo le condizioni dell’opposto Vettori, afflitto da una contrattura alla schiena; in alternativa pronto per l’utilizzo c’è Teppan, che si è rivelato buon protagonista in due delle ultime tre partite giocate (fra cui anche gara 1 al PalaEvangelisti).

In questa occasione il palleggiatore Giannelli collezionerà la 190esima partita ufficiale in maglia Trentino Volley, entrando nella top ten dei giocatori più presenti nella storia del club.

Per quanto riguarda i Block Devils, proveranno a far valere anche in questa circostanza il fattore campo, forti di ventuno vittorie nelle ventidue partite ufficiali giocate nel proprio impianto durante questa stagione e della tradizione casalinga favorevole nei play-off scudetto contro Trento (sempre sconfitta in cinque precedenti). Gara 2 ha inoltre dimostrato come Bernardi possa contare sull’ormai pieno recupero di Russell, utilizzato da titolare per buona parte della stessa e in Champions League.

Domenica 8, gara-3 dell’altra semifinale scudetto tra i campioni d’Italia in carica della Cucine Lube Civitanova e l’Azimut Modena, serie anch’essa in perfetta parità (1-1).