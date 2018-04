La partita di ieri sera all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche è coincisa con la centesima partita da allenatore di Trentino Volley per Angelo Lorenzetti.

Nonostante stia vivendo solo la sua seconda stagione con la Società di via Trener, il tecnico di Fano è già diventato il secondo coach con più presenze sulla panchina gialloblù; davanti a lui solo Radostin Stoytchev (389 in otto annate agonistiche).



Di seguito tutti i numeri della sua “centenaria” gestione:

Partite dirette: 100 (45 in casa, 55 in trasferta)

Vittorie: 67 (39 in casa, 28 in trasferta)

Sconfitte: 33 (6 in casa, 27 in trasferta)

Vittorie per 3-0: 34 (22 in casa, 12 in trasferta)

Vittorie per 3-1: 21 (12 in casa, 9 in trasferta)

Vittorie per 3-2: 12 (5 in casa, 7 in trasferta)

Sconfitte per 3-2: 11 (3 in casa, 8 in trasferta)

Sconfitte per 3-1: 12 (2 in casa, 10 in trasferta)

Sconfitte per 3-0: 10 (1 in casa, 9 in trasferta)

Punti in classifica totalizzati in SuperLega: 113 (62 nel 2016/17 e 51 nel 2017/18; 64 in casa, 49 in trasferta)

Set disputati: 358 (225 vinte, 133 persi)

Quoziente set: 1,69

Giocatore più volte utilizzato: Simone Giannelli (100 presenze)