Cucine Lube Civitanova e Trentino Diatec pronte a sfidarsi per un posto nella Final Four di Kazan (12 e 13 maggio).

Le due finaliste della corsa Scudetto dello scorso anno, giunte a questa fase grazie alle rispettive vittorie finali su Pge Skra Belchatow (POL) e Chaumont Vb 52 (FRA) nei PlayOffs 12, rinnovano un derby tricolore dal sapore antico in Champions League: questo abbinamento nel tabellone, che manderà quindi certamente almeno una rappresentante italiana nelle Semifinali della competizione, è già andato in scena proprio nei PlayOffs 6 nell’edizione 2012 del torneo dove, dopo aver perso il match di andata, a passare fu Trento al Golden Set, con Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov allora in gialloblù, ma anche nelle Semifinali delle edizioni 2009 (anno del primo trionfo trentino) e 2016 (sempre vittoria di Trento poi sconfitta in Finale da Kazan al tie break).

In questa stagione sono stati due i confronti diretti tra le due squadre, in Regular Season, con la Cucine Lube Civitanova che ha sempre prevalso sui ragazzi di Lorenzetti.

La sfida di andata andrà in scena in casa Lube, all’Eurosuole Forum di Civitanova domani alle 20.30 (diretta Fox Sports). Il ritorno decisivo alla BLM Group Arena di Trento la settimana successiva (11 aprile alle 20.30, diretta Fox Sports).