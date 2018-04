Si conclude nel migliore dei modi la regular season della Delta Informatica Trentino. Al Sanbàpolis, contro la formazione veneta delle Sorelle Ramonda Ipag Montecchio Maggiore, si è potuto ammirare una delle migliori Delta Informatica della stagione, una squadra che non ha mai calato l’intensità del proprio gioco ed ha limitato al massimo gli errori gratuiti. Top scorer del match è risultata la magiara Dekany, autrice di 14 punti con un positivo 61% in ricezione. Non basta tra le fila di Montecchio la buona prova della laterale Gomiero (9 punti con 1 muro).

Grazie ai tre punti conquistati la Delta Informatica Trentino sale momentaneamente al quarto posto in classifica in coabitazione con San Giovanni in Marignano a quota 62 punti, con una lunghezza di margine su Chieri. prossima si concluderà la stagione regolare: Trento osserverà il turno di riposo e in serata conoscerà la sua posizione finale (quinta o sesta piazza, in base al risultato del match tra Chieri e Soverato) e di conseguenza il nome dell'avversaria che troverà sul proprio cammino nei quarti di finale del tabellone playoff.

Delta Informatica Trentino - Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3-0 (25-18; 25-16; 25-19)

Delta Informatica Trentino: Moncada 4, Kiosi 11, Dekany 14, Michieletto 8, Moretto 8, Fondriest 5, Zardo (L); Moro 0,Carraro 1, Antonucci 1, Fucka 1, Fiesoli ne. All. Negro

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio: Stocco 1, Marcolina 5, Gomiero 9, Pamio 5, Fiocco 4, Brutti 3, Pericati (L); Giroldi 0, Kosareva 5, Bovo 3, Lucchetti 1, Fontana (L2). All. Bertolini

Arbitri: Simone Cavicchi di La Spezia e Roberto Pozzi di Alessandria

Durata’, 23’, 27’ (totale: 1h15’)

Note: spettatori 350 circa. Delta Informatica (muro 3, ace 6, errori azione 7, errori battuta 10), Montecchio Maggiore (muro 3, ace 0, errori azione 9, errori battuta 8). Mvp: Moncada