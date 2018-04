Sei minuti di autentica goduria per i tifosi della Diatec Trentino: ecco il video della storica rimonta nel primo set di ieri, quando i gialloblù sono riusciti a trasformare un set virtualmente perso (20-24) in una pazzesca vittoria.

Prima il cambio palla di Kovacevic, poi, con Kozamernik al servizio, l'incredibile rimonta: Kovacevic su magia di Giannelli (22-24), invasione di Perugia (23-24), ancora Kovacevic dopo le difese da applausi di Vettori e Kozamernik (24 pari), manco a dirlo Kovacevic, dopo la difesa di Lanza (25-24) e infine il liberatorio ace del centrale sloveno su Zaytsev. E a quel punto il PalaTrento esplode in un urlo di gioia.

Ecco il video con i 6 minuti che dimostrano come gli uomini di Lorenzetti siano in grado di non mollare mai.