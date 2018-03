Modena-Civitanova si giocano domani alle 18 gara due di semifinale Scudetto.

Con il successo di mercoledì per 3-2 all’Eurosuole Forum dopo una maratona spettacolare, i marchigiani si sono portati avanti 1-0 nella serie allargando anche la forbice con gli emiliani per quanto riguarda i successi complessivi, che ora sono 46 a 39.

L’eredità negativa del primo match per i cucinieri è un Juantorena uscito dal campo dolorante (crampi), mentre sul fronte modenese c’è amarezza per una fase favorevole al tie break sprecata sul più bello dal sestetto di Stoytchev. A sorpresa, Earvin Ngapeth ha annunciato la partenza a fine stagione per giocare con la squadra russa del Kazan.