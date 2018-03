Si gioca nella serata di Pasqua (domenica 1 aprile) alla BLM Group Arena di Trento (ex PalaTrento) gara 2 di Semifinale Play Off Scudetto UnipolSai 2018.

La Diatec Trentino riceverà la visita della Sir Safety Conad Perugia, andando a caccia della vittoria che le faccia pareggiare i conti nella serie che si articola al meglio delle cinque partite. Fischio d’inizio previsto per le ore 18.

Dopo la sconfitta per 1-3 di giovedì sera in Umbria, i gialloblù sono chiamati al pronto riscatto casalingo per non veder scappare l’avversario già sullo 0-2 nella serie, con la terza gara che poi si giocherà di nuovo al PalaEvangelisti fra sette giorni.