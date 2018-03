La Diatec Trentino spazza via Verona (3-0) e si prende la semifinale scudetto. Affronterà la vincente di Perugia-Ravenna, che si gioca domani.



Trascinata da un ottimo Lanza e da un ispirato Giannelli, i trentini hanno condotto in porto con autorevolezza il match, vincendolo in tre set (25-20, 25-22,25-15).

