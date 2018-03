Manca meno di una settimana all’inizio del torneo di qualificazione al Campionato Mondiale 2018 di Sitting Volley, che per la prima volta nella storia vedrà scendere in campo le due nazionali azzurre. La competizione, che si terrà in Corea del Sud nella città di Jeju Island, dal 27 marzo al 1 aprile, rappresenterà un’altra tappa fondamentale nel percorso di crescita della disciplina paralimpica. Dal torneo coreano usciranno le ultime due nazionali, una maschile ed una femminile, che prenderanno parte alla prossima rassegna iridata, in programma in Olanda dal 15 al 22 luglio. La delegazione azzurra partirà alla volta di Jeju Island il prossimo 23 marzo.

Della squadra femminile, di recente in ritiro a Trento dove disputò un'amichevole contro la Slovenia, fa parte anche la trentina Francesca Bosio. A causa delle rinunce di Kazakistan, Mongolia e Ungheria, la nazionale italiana femminile si giocherà la qualificazione al meglio delle tre gare contro le padrone di casa della Corea del Sud. «Nell’ultimo periodo ho visto una squadra in crescita - afferma il tecnico brasiliano Amauri Ribeiro -. Il primo posto nel torneo in Ungheria è il segnale che stiamo lavorando bene e quindi alla qualificazione mondiale mi aspetto di proseguire in questa direzione. Ci giocheremo tutto contro la Corea del Sud, una formazione che come noi possiamo definire «esordiente», in quanto si è dedicata al sitting volley solo da poco tempo».