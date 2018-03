La Trentino Diatec batte 3-0 i francesi dello Chaumont e si qualifica per i Playoffs6 di Champions League di volley. Prova di carattere stasera alla Blm Group Arena dei ragazzi di Angelo Lorenzetti che, pur soffrendo, hanno saputo ribaltare il 2-3 subìto la scorsa settimana in Francia. Buona prova di Teppan, che ha ben sostituito l'opposto titolare Vettori infortunatosi alla caviglia contro Verona domenica scorsa ma che ieri ha comunque fatto il suo ingresso in campo. Decisivo nel primo set Eder Carbonera che, al servizio, è riuscito a ribaltare la situazione dal 21-24 al 26-24. In semifinale Trento troverà la vincente di Lube Civitanova -Pge Skra Belchatow.

TRENTINO Diatec - CHAUMONT VB 52 Haute Marne 3-0 (26-24, 25-23, 27-25)

TRENTINO Diatec: Kozamernik 2, Carbonera 8, Giannelli 3, Kovacevic 4, Teppan 13, Hoag 11, De Pandis (L), Chiappa (L), Zingel 6, Lanza 10, Vettori 0. N.E. Partenio, Cavuto, Leoni. All. Lorenzetti.

CHAUMONT VB 52 Haute Marne: Gonzalez Panton 4, Louati 5, Aguenier 7, Ben Tara 13, Mijailovic 9, Jansen Vandoorn 2, Mouiel (L), De Marchi 0, Saeta 0, Rodriguez 2. N.E. Sinkkonen, Duquette. All. Prandi.

ARBITRI: Isajlovic, Fernandez fuentes. DURATA SET', 31', 37'; tot: 101'.