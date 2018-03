Si gioca stasera al PalaOlimpia di Verona gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto UnipolSai 2018. La Diatec Trentino scenderà in Veneto con la possibilità, in caso di vittoria, di guadagnare già l’accesso alla semifinali, essendo avanti 1-0 nella serie che si articola al meglio delle tre partite. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it/superlega.

QUI DIATEC TRENTINO

Il successo per 3-2 ottenuto domenica sera nella intensissima gara 1 ha consegnato alla formazione gialloblù il primo di due match ball per centrare per la decima volta nelle ultime undici stagioni la qualificazione alla semifinale dei Play Off. A Verona quindi la squadra di Lorenzetti proverà a chiudere il discorso per poi potersi concentrare esclusivamente sul match di ritorno dei Playoffs 12 di Champions League contro lo Chaumont VB 52 Haute Marne di martedì 20 al PalaTrento.

«Conosciamo bene il valore di questa Calzedonia e sappiamo che può metterci in difficoltà come le precedenti tre gare stagionali hanno dimostrato chiaramente – ammonisce però l’allenatore Angelo Lorenzetti - . Proprio queste esperienze ci indicano come serva una giusta lettura in ogni fase del match, perché il suo sviluppo in questi confronti non è mai stato regolare. Dobbiamo essere pronti per giocare tanti set e mettere in ognuno di esso il piglio giusto e determinato, dimostrando di essere capaci di adattarci alle situazioni. Sarà una sfida che probabilmente potrà essere decisa nei fondamentali di battuta e ricezione, che hanno già influito molto sui risultati delle precedenti».

La formazione trentina approderà a Verona nella serata odierna, dopo aver sostenuto nel primo pomeriggio un allenamento con palla alla BLM Group Arena. Il tecnico marchigiano anche in questa circostanza potrà contare su tutti i tredici effettivi della propria rosa.

Gara 2 dei quarti di finale di Scudetto UnipolSai 2018 sarà la trentanovesima partita stagionale di Trentino Volley: il bilancio è di 24 vittorie e 14 sconfitte. Quello del PalaOlimpia sarà poi anche il match numero 105 della storia gialloblù nei Play Off scudetto (64 successi, 40 sconfitte), il 48° di sempre nei quarti. Nelle precedenti quattordici partecipazioni a questa fase del tabellone, Trentino Volley ha vinto dieci volte la seconda partita della serie dei quarti di finale, compresa quella giocata proprio al PalaOlimpia nell’edizione 2010 dei Play Off: 3-2 il 28 marzo.



GLI AVVERSARI

La Calzedonia Verona si prepara a vivere la partita più importante della sua stagione, dovendo per forza vincere l’incontro per non salutare i Play Off Scudetto UnipolSai 2018 già sabato sera. Per farlo ha chiamato a raccolta il proprio pubblico, che verosimilmente riempirà in ogni ordine di posto il PalaOlimpia come spesso capita in occasione del derby dell’Adige.

Come accaduto alla Diatec Trentino, l’impegno nelle Coppe Europee giocato subito dopo gara 1 è stato avaro di soddisfazioni; gli scaligeri martedì sera sono usciti sconfitti proprio di fronte al pubblico amico dallo Ziraat Ankara nell’andata delle semifinali di Coppa CEV. Le possibilità di rilanciare le proprie ambizioni nella parte finale della stagione passano quindi dalle mani del regista Spirito ma soprattutto dagli attacchi di Jaeschke, Stern e dalla staffetta in posto 4 fra Maar (titolare nelle ultime due partite) e Manavi, subentrato in corso d’opera sia domenica sia martedì sera.