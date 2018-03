La Trentino Diatec stasera scende in campo alle 20.30 a Reims contro i francesi dello Chaumont Vb.



Gli uomini di Lorenzetti, ben piazzati al termine del League Round con un secondo posto nel Pool E dietro ai polacchi del Kozle per una vittoria in meno, sfidano così l’esordiente Chaumont VB 52 Haute Marne, tra le migliori terze del torneo (dietro ai russi del Novosibirsk e i polacchi del Belchatow).



La formazione francese, vittoriosa lo scorso anno dello Scudetto e della Supercoppa nazionale, è guidata dal tecnico italiano Silvano Prandi (già sulla panchina di Trento fra il 2003 ed il 2005).

