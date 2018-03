Si aprono fra oggi i Playoffs 12 di 2018 CEV Volleyball Champions League. La Trentino Diatec esordirà nel primo turno ad eliminazione diretta dopo la Main Phase affrontando i Campioni di Francia dello Chaumont VB 52 Haute Marne. Il match d’andata si giocherà in trasferta mercoledì 14 marzo a partire dalle ore 20.30 presso il Complex Sportif Rene-Tys di Reims. Diretta su Fox Sports, Radio Dolomiti e streaming live audio e video sul sito www.laola1.tv.

Dopo aver iniziato con il piede giusto la serie dei quarti di finale Play Off Scudetto con Verona, i gialloblù vanno a caccia di un altro risultato positivo, nel primo di due confronti nel giro di sei giorni con i transalpini, che assegnerà un posto fra le migliori sette d’Europa.

«Aver raccolto tanti punti nella fase a gironi ci ha permesso di arrivare a questo appuntamento come testa di serie e quindi di giocare la gara di ritorno in casa, ma è anche vero al tempo stesso che l’avversario che affronteremo nei Playoffs 12 è tutt’altro che agevole – ha presentato così l’appuntamento Angelo Lorenzetti – . Lo Chaumont è una squadra ben allenata, con una diagonale palleggiatore-opposto molto fisica, che può farci soffrire. Non si è qualificata a questa fase del torneo per caso; lo ha fatto ottenendo risultati di alto livello nel proprio girone. Mi aspetto quindi due partite molto combattute, in cui cercheremo di dare il massimo per fare un ulteriore passo in avanti nella manifestazione».

L’allenatore marchigiano può contare su tutti gli effettivi della rosa a propria disposizione, che testerà sul campo da gioco già nella serata odierna durante il consueto allenamento della vigilia. La squadra è arrivata in Francia già nella serata di lunedì dopo un viaggio durato otto ore, fra spostamenti in pullman e volo aereo Milano-Parigi.

La Società di via Trener giunge per la decima volta nella sua storia agli ottavi di finale in una coppa europea. Prima di questa avventura continentale, il sodalizio presieduto da Diego Mosna aveva infatti tagliato lo stesso traguardo nelle edizioni di Coppa CEV 2004/05, venendo eliminata proprio a quel punto della manifestazione dall’Halkbank Ankara, 2014/15, superando lo step grazie a due vittorie sui rumeni del Craiova, 2016/17 (doppio successo sul Sastamala) e poi in sei precedenti partecipazioni alla Champions League, passando il turno con una doppia vittoria contro Mallorca nel 2009, contro i belgi del Roeselare nel 2010, due volte con Maaseik nel 2012 e 2014 e una con il Lennik nel 2016.

Nella edizione 2013 fu estromessa invece dalla Dinamo Mosca mentre nel 2011, organizzando la Final Four a Bolzano, non vi fu necessità di prendere parte a questa prima fase del tabellone. Quella che si gioca in Francia sarà la 94a gara in trasferta in ambito internazionale di Trentino Volley, la quarantaseiesima in Champions League, dove sino ad ora ha ottenuto trentaquattro vittorie; l’ultima, lo scorso 1° febbraio a Izmir. Complessivamente Trentino Volley ha vinto sessantacinque delle ottanta partite giocate in questa singola manifestazione.