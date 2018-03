Il capitano della Diatec Trentino Filippo Lanza e il palleggiatore Simone Giannelli saranno protagonisti venerdì 16 marzo (ad ore 19.45) di una nuova puntata di «Zorro faccia a faccia». Da icona mondiale della pallavolo italiana, a commentatore tecnico competente e apprezzato Andrea Zorzi, per tutti «Zorro», è ora storyteller per Fox Sports. Nasce così «Zorro faccia a faccia» la rubrica del campione italiano che intervista grandi personaggi dello sport.

La terza intervista ha come protagonisti proprio i due compagni di club e di nazionale. Zorro faccia a faccia: Lanza & Giannelli a cura di Andrea Zorzi e Luigi Montanaro, andrà in onda venerdì 16 marzo alle 19.45 su Fox Sports (canale 204 di Sky) e alle 22.30 su Fox Sports Plus (canale 205 di Sky). In replica domenica 18 marzo alle 14.00 e alle 23.30 su Fox Sports Plus.