Cucine Lube Civitanova - Wixo LPR Piacenza 3-0 (25-21, 25-20, 25-14)

Cucine Lube Civitanova: Christenson 3, Juantorena 13, Stankovic 4, Sokolov 11, Kovar 8, Cester 4, Grebennikov (L), Candellaro 0. N.E. Zhukouski, Casadei, Marchisio, Milan, Sander. All. Medei.

Wixo LPR Piacenza: Baranowicz 1, Clevenot 10, Yosifov 5, Fei 11, Marshall 5, Alletti 2, Giuliani (L), Manià (L), Parodi 3, Di Martino 0, Kody 0. N.E. Hershko, Cottarelli. All. Giuliani.

ARBITRI: Santi, Vagni.

NOTE - durata set: 24’, 30’, 22’; tot: 76’ MVP Juantorena



Parte con il piede giusto la Cucine Lube Civitanova nella corsa Play Off che porterà al tricolore 2018 della SuperLega UnipolSai: i biancorossi di Giampaolo Medei, chiamati da oggi a difendere ufficialmente lo Scudetto conquistato nella passata stagione, superano in tre set la Wixo Lpr Piacenza in gara 1 dei Quarti di Finale (25-21, 25-20, 25-14), guadagnando dunque due match point per l’accesso alla Semifinale, il primo dei quali da giocarsi al PalaBanca di Piacenza domenica prossima.