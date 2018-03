Ci siamo. Per la Diatec Trentino, fermata in semifinale sia in Coppa Italia sia in Supercoppa, arrivano le partite che valgono una stagione. Oggi al PalaTrento inizia la serie playoff con gara 1 dei quarti di finale contro la Calzedonia Verona.

