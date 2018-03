In vista dell’esordio dei Play Off Scudetto UnipolSai 2018, la Diatec Trentino ha programmato un incontro informale con i propri tifosi in centro città a Trento.

Domani alle ore 12 presso Mosele Gioielli di via Oss Mazzurana 49 (sponsor ufficiale di Trentino Volley), i giocatori e lo staff tecnico attenderanno i loro fans per un brindisi beneaugurante in vista della fase finale della stagione e saranno a disposizione per foto ed autografi.