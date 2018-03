Sono state definite date ed orari di gioco del doppio confronto dei Playoffs 12 di Champions League di volley, che vedrà la Trentino Diatec affrontare lo Chaumont VB 52 Haute Marne nel primo turno del tabellone ad eliminazione diretta che porta alla Final Four di Kazan (Russia – il 12 e 13 maggio). La gara d’andata si giocherà mercoledì 14 marzoalle ore 20.30 al Complex Sportif Rene-Tys di Reims (Francia), dove lo Chaumont ha disputato tutte le partite interne del torneo; il ritorno è invece previsto per martedì 20 marzo al PalaTrento, con fischio d’inizio programmato anche in quel caso alle ore 20.30.

La partita casalinga non è compresa in abbonamento; per l’occasione i prezzi dei biglietti saranno contenuti, in particolar modo per i possessori dell’abbonamento. La prevendita scatta a partire da domani alle ore 9 attraverso i consueti canali di distribuzione: Trentino Volley Point di via Trener 2 a Trento, PromoEvent di via Suffragio 10 a Trento e online al link www.vivaticket.it/ita/event/trentino-diatec-chaumont-play-off-12/110229. Trentino Volley consentirà a tutti gli abbonati di esercitare il diritto di prelazione sul posto occupato nelle precedenti partite fino alle ore 18 di mercoledì 14 marzo, anche via internet tramite il sito www.vivaticket.it. I non abbonati potranno acquistare i biglietti in prevendita già a partire dalle ore 9 di mercoledì, solo sui posti non soggetti a diritto di prelazione.