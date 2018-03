Grande rimonta, bella vittoria, super carattere, due punti pesanti. Di aggettivi ce ne sono un po’. Di cuore ne abbiamo tantissimo. Calzedonia Verona vince al tie break contro Piacenza e rivendica l’andata, quando proprio al tie break ci andò gettando via punti d’oro per chiudere il match. Questa volta il cuore salta l’ostacolo con una rimonta davanti ad oltre 4mila e seicento spettatori. Si chiude al meglio la Regular Season. Ora BluVolley affronterà i Play Off contro Trento: la prima delle tre partite sarà a Trento.



Calzedonia Verona - Wixo LPR Piacenza 3-2 (22-25, 16-25, 31-29, 25-23, 15-13)

Calzedonia Verona: Spirito 1, Jaeschke 17, Pajenk 9, Stern 26, Manavinezhad 8, Birarelli 3, Frigo (L), Pesaresi (L), Marretta 0, Maar 9, Mengozzi 6, Paolucci 0. N.E. Grozdanov. All. Grbic.

Wixo LPR Piacenza: Baranowicz 5, Clevenot 17, Yosifov 9, Fei 27, Marshall 17, Alletti 11, Giuliani (L), Cottarelli 1, Kody 0, Manià (L), Parodi 0. N.E. Di Martino, Hershko. All. Giuliani.

ARBITRI: Pasquali, Bartolini.

NOTE - durata set: 29’, 22’, 37’, 28’, 17’; tot: 133. Spettatori: 4.628. MVP: Stern.